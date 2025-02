Fernanda Torres lidera enquete com visual mais elegante do BAFTA 2025 e encanta público

A atriz Fernanda Torres conquistou o título de melhor look do BAFTA 2025, de acordo com uma enquete promovida pela Quem. Com 75% dos votos, a brasileira brilhou na premiação realizada no Royal Festival Hall, em Londres, no último domingo (4). Sua presença no evento não foi apenas pelo tapete vermelho: ela compareceu para prestigiar a indicação do filme Ainda Estou Aqui, concorrente na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Aos 59 anos, a artista reafirmou sua elegância ao escolher um traje sofisticado, que chamou a atenção do público e da crítica. A produção, ainda que discreta nos detalhes divulgados, foi suficiente para colocá-la no topo da preferência dos internautas, superando outras celebridades renomadas no evento.

Reconhecimento internacional e repercussão nas redes

A eleição da atriz como dona do melhor look da noite não passou despercebida nas redes sociais. Diversos fãs e personalidades do meio artístico elogiaram a escolha, destacando sua elegância e o quanto sua presença no evento simboliza a representatividade do Brasil no cinema internacional.

Além disso, a participação da artista no BAFTA reacendeu a empolgação dos brasileiros com sua carreira e abriu especulações sobre uma possível nomeação ao Oscar. Recentemente, a indicação dela ao prêmio mais importante do cinema gerou grande movimentação online, com milhares de seguidores celebrando e comentando sobre sua trajetória.

O filme Ainda Estou Aqui, que levou Fernanda ao evento, também recebeu atenção especial do público. Com uma narrativa envolvente e um elenco de peso, a produção tem ganhado espaço no circuito de premiações internacionais, reforçando o reconhecimento do cinema nacional no exterior.