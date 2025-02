Belo reforça compromisso com Rayane Figliuzzi após ser citado por Gracyanne no BBB 25

Desde que entrou no Big Brother Brasil 25, Gracyanne Barbosa tem citado frequentemente seu ex-marido, o cantor Belo, em conversas dentro da casa. Durante um bate-papo com outros participantes, ela revelou que ainda tem sentimentos por ele e mencionou a semelhança de um dos brothers com o cantor. Enquanto isso, o artista vive uma nova fase e reafirmou seu compromisso com a modelo Rayane Figliuzzi.

No último fim de semana, durante um show na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele foi chamado de “o cara mais romântico do Brasil” por Mumuzinho. Sorrindo com a brincadeira, o pagodeiro esclareceu que está em um relacionamento sério e que “sossegou”. A declaração veio como uma resposta aos fãs que ainda torcem por uma reconciliação com a musa fitness.

Vida nova e romance discreto

Ainda de acordo com o Extra, o cantor e sua atual companheira estão juntos há quase um ano. Desde que o relacionamento se tornou público, ela ganhou destaque nas redes sociais e viu seu número de seguidores aumentar rapidamente. Além da carreira como influenciadora, a empresária também administra uma marca de biquínis e um espaço de bronzeamento artificial.

Apesar da nova fase, a história do ex-casal ainda desperta curiosidade entre os fãs. No BBB 25, a influenciadora revelou que evita contato com um dos participantes porque ele lembra muito seu antigo parceiro. O casamento dos dois durou 16 anos e chegou ao fim em abril do ano passado, algo que, segundo ela, não aconteceu por falta de amor, mas por questões não resolvidas ao longo da relação.

Com a ex-exposta diariamente na TV, a vida pessoal do músico voltou a ser assunto nas redes sociais. Enquanto ela lida com lembranças dentro do reality, ele segue construindo um novo capítulo ao lado de sua atual namorada, mantendo a discrição sobre o relacionamento.