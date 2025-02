Ana Maria Braga e Gil do Vigor comentam brigas do BBB 25: “É muita treta!”

Ana Maria Braga e Gil do Vigor no Mais Você

Na manhã desta segunda-feira (17), Gil do Vigor participou do Mais Você e, ao lado de Ana Maria Braga, analisou os acontecimentos mais recentes do BBB 25. O economista, que sempre trazMaisMais comentários animados sobre o reality, não decepcionou e rendeu momentos descontraídos ao reagir a uma briga envolvendo Vitória, Thamiris e Camila dentro da casa mais vigiada do Brasil.

ANÚNCIO

A reação dos dois apresentadores ao assistir à discussão viralizou nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), onde internautas comentaram a expressão surpresa de ambos. “A CARA DO GIL E DA ANA VENDO A BRIGA DA VITORA COM THAMIRIS E CAMILA KKKKKKK”, publicou um usuário, arrancando risadas dos fãs do programa.

LEIA TAMBÉM:

Comentários afiados e boas risadas

Durante a conversa, Gil brincou com a intensidade das discussões no reality e destacou como os participantes estão entregando entretenimento para o público. “Menina, eu não sei se dou risada ou se fico nervoso! É muita treta!”, disse ele, arrancando gargalhadas de Ana Maria.

Veja um trecho do programa!

A apresentadora também deu sua opinião sobre os rumos do jogo e questionou o economista sobre quem ele acredita que tem mais chances de chegar à final. O ex-BBB não hesitou em apontar alguns favoritos, mas ressaltou que o jogo muda a cada semana.

A repercussão da entrevista foi imediata. Seguidores do programa elogiaram a sintonia dos apresentadores e o bom humor de Gil. “Eu pagaria para assistir um programa só da Ana Maria e do Gil comentando o BBB todo dia!”, comentou um internauta. Outro usuário destacou a autenticidade do economista: “O Gil é um fenômeno! Ele entende de reality show e ainda faz a gente rir.”