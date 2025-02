A divertida comédia romântica que a Netflix acaba de lançar

No dia 13 de fevereiro, a plataforma Netflix lançou uma comédia romântica que em poucos dias se posicionou entre as mais vistas, intitulada ‘La Dolce Villa’, filme americano que tem duração de 99 minutos e é dirigido por Mark Waters. Uma história muito bem contada e com muita dinâmica.

A trama tem como foco Eric, um empresário que, preocupado com as decisões impulsivas de sua filha Olivia, decide viajar para a Itália para evitar que ela invista todas as suas economias na restauração de uma antiga villa.

À medida que ambos mergulham no projeto, a Itália revela a sua magia e Eric começa a descobrir novas facetas de si mesmo, enquanto histórias de amor e redescoberta pessoal se entrelaçam com Francesca, a prefeita da cidade, e Giuseppe Futia, um jovem local que se torna um aliado na restauração.

“Eric é um empresário de sucesso que não tem escolha a não ser tirar férias para evitar que sua filha Olivia, uma sonhadora inveterada, compre e restaure uma vila em ruínas na Toscana. Mas a Itália, fiel à sua lendária beleza, magia e romance, tem outros planos para ele…” destaca a sinopse da Netflix.

Itália em todo o seu esplendor

O elenco é formado por Scott Foley, Violante Placido, Maia Reficco, Giuseppe Futia, Simone Luglio, Tommaso Basili, Daniel Panzironi e Nunzia Schiano.

Segundo o portal Globo, La Dolce Casa foi filmado inteiramente em San Gregorio da Sassola, na Itália, capturando a essência e o encanto de suas paisagens, locações que incluem Roma, o leste do Lácio e a região da Toscana. As cenas internas da villa foram filmadas nos prestigiados estúdios Cinecittà de Roma, conhecidos por receber produções de renome mundial.

Para as tomadas exteriores, a produção escolheu Torrino del Gelsi, uma pitoresca propriedade situada a cerca de 45 minutos de Roma, rodeada de amoreiras centenárias, oliveiras e colinas verdes, oferecendo um ambiente sereno e autêntico que complementa a narrativa do filme.