Viih Tube e Eiezer se batizam nas águas em igreja evangélica e internautas celebram: “Decisão mais linda”

No último sábado, dia 15 de fevereiro, o casal de influenciadores Viih Tube, de 24 anos, e Eliezer, 35, compartilharam um momento especial com seus seguidores no Instagram: os dois foram batizados nas águas em uma igreja evangélica.

Nas imagens, é possível ver os pais de Lua, de 1 ano, e de Ravi, de três meses, sendo imersos juntos na água. Ao saírem, os dois não conseguiram segurar a emoção.

“Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo, Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família. Use a gente da forma que o Senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você”, escreveram os ex-BBBs.

Até o momento, a publicação acumula 1,2 milhão de curtidas e quase 20 milhões de visualizações. Veja a seguir:

Reação da web

Na seção de comentários, internautas se emocionaram com a decisão de Viih Tube e Eliezer. “Que decisão mais linda! Que a chama do Espírito Santo queime no seus corações cada dia mais”, comentou uma pessoa.

“Bem-vindos! Glória a Deus, o Deus que cuida, ama, e nos tem como filhinhos amados”, escreveu a segunda. “Que benção! Vocês vão ver como Deus é maravilhoso”, disse a terceira.

“Que lindo! Essa foi a melhor decisão da vida de vocês. Que Deus derrame um rio de bençãos na vida de vocês!”, declarou a quarta pessoa. “Mergulhem profundamente! Deus tem mais para fazer em vocês e através de vocês. Deixem o Espírito Santo guiar vocês!”, acrescentou mais uma.

“Isso sim é ser rica! Ganhar o mundo e não ter salvação em Cristo, nada vale a pena. A maior herança que eles deixarão para os filhos é a fé. A vida aqui é passageira. Quando fecharmos os olhos, o outro lado será eterno. Melhor escolha do mundo!”, refletiu outra.