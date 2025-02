‘Minha Culpa: Londres’ é o drama romântico PERFEITO para embalar o seu domingo à noite

As noites de domingo costumam ser verdadeiramente tediosas, não é mesmo? No entanto, tudo pode mudar quando você encontra o filme perfeito para assistir no streaming.

Por isso, aqui temos uma dica que promete fixar seus olhos na TV do começo ao fim. Trata-se do filme de drama romântico britânico ‘Minha Culpa: Londres’ [no inglês, ‘My Fault: London’], que foi lançado no Prime Video em 13 de fevereiro de 2025.

Dirigido por Dani Girdwood e Charlotte Fassler, e escrito por Melissa Osborne, o longa serve como um remake do filme espanhol de 2023, ‘Minha Culpa’, que é baseado no romance, ‘Culpa Mía’, de Mercedes Ron.

De acordo com a sinopse, a história gira em torno de Noah, uma jovem de 18 anos que se muda com sua mãe da Flórida para Londres para viver com seu novo padrasto, um rico empresário chamado William.

Lá, Noah conhece o bad boy Nick, filho de William, e há uma atração imediata entre eles. A partir deste momento, Noah passa o verão se ajustando à sua nova vida, mas acaba sendo atingida em cheio por seu passado devastador quando se apaixona pela primeira vez.

Veja o trailer:

O filme é estrelado pela atriz Asha Banks, conhecida pelo seu papel na série da BBC Three, ‘Manual de Assassinato Para Boas Meninas’, e o ator Matthew Broome, famoso por integrar o elenco do drama de época da Apple TV+, ‘Os Bucaneiros’.

Além da dupla, outros nomes que também estão na produção são: Amelia Kenworthy, Jason Flemyng, Kerim Hassan, Enva Lewis, Ray Fearon, Harry Gilby, George Robinson e Tallulah Evans.

‘Minha Culpa: Londres’ possui 2 horas de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, atualmente, o filme já está entre os mais assistidos do Prime Video. Corra para ver!