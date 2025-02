Mania de Você: Revelado como Mércia captura e dopa Viola na reta final

Mércia (Adriana Esteves) captura Viola (Gabz) antes do encontro com Rudá (Nicolas Prattes) na praia do Sossego

Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes) finalmente viveriam suas vidas em paz, mas a protagonista de Mania de Você deu com a língua nos dentes e o plano de fuga acabou descoberto por Mércia (Adriana Esteves), que captura e dopa a moça que vai ao encontro do amado, que quase vira comida de peixe num embate com Molina (Rodrigo Lombardi) no iate .

Antes disso, Gavião (Rei Black) encontra a chef de cozinha e conta para ela sobre o plano de encontrar o caiçara num lugar na praia do Sossego, onde os personagens principais se beijaram pela primeira vez.

Mania de Você Viola (Gabz) precisa encontrar Rudá (Nicolas Prattes) às oito horas na praia do Sossego, com uma lanterna (Reprodução /TV Globo)

Mas, Viola não entende e questiona a razão para fugir, já que Rudá foi inocentado de todos os crimes que respondia judicialmente: “Mas é que rolou uma outra parada aí”, responde o colega do personagem de Nicolas Prattes, deixando ela confusa.

As dicas de Gavião

O personagem de Rei Black orienta a protagonista de Mania de Você para chegar às oito horas na praia do Sossego, com uma lanterna. Ele diz ainda que ela precisa piscar a luz três vezes para o alto: “Ninguém pode saber que tu tá indo encontrar ele, diz pro seu pessoal que vai pra casa de uma amiga, acampar, inventa aí um troço”, diz o fugitivo.

Mércia descobre tudo

Será uma das meninas do abrigo que conta para Mércia que Viola vai para a praia do Sossego. A personagem, sem nome revelado, descobre depois que a namorada de Rudá na novela das nove conta para Luzia (Dani Barros) sobre a ideia de acampar.

A ex-governanta chega no local combinado antes do mocinho levado por Nicolas Prattes e percebe o sinal combinado, surpreendendo Viola com um dos capangas de Molina, que a sufoca com um pano com clorofórmio. Desacordada, a chef de cozinha é levada para um local desconhecido, enquanto Rudá chega na praia.

Novela substituta

O último capítulo de Mania de Você vai ao ar em 28 de março. Na segunda-feira, 31, o remake de Vale Tudo assume o horário das 21h na TV Globo, com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, que são mãe e filha.

Debora Bloch é quem leva Odete Roitman na adaptação de Manuela Dias e Paolla Oliveira assume sua filha, Heleninha Roitman. Malu Galli fica responsável por viver Celina, irmã da grande vilão, já os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam à TV Globo como Ivan e César.