Garota do Momento: Veja como Carlito descobre que seu pai é drag queen

Garota do Momento

Carlito (Caio Cabral) descobre que o pai ganha dinheiro como drag queen no capítulo de Garota do Momento previsto para o dia 20 de fevereiro. Ele fica em choque ao ver um show de Érico (Silvero Pereira) na boate da novela das seis, que será substituída pela continuação de Êta Mundo Bom! (2016) .

ANÚNCIO

Leia também:

A revelação abala o relacionamento entre pai e filho. Lembrando que Érico nunca participou da criação do rapaz, mas seguiu pagando as despesas dele ao longo da vida e manteve contato com a mãe, Marlene (Ana Flavia Cavalcanti), que é sua grande amiga.

Garota do Momento Rodolfo (Thiago Voltolini) leva Carlito (Caio Cabral) para ver o pai como drag queen (Reprodução/TV Globo)

Convidado para o show

Carlito vai ao show de Verônica Queen após um convite feito por Rodolfo (Thiago Voltolini), um amigo que vê a foto da personagem criada por Érico no jornal e tem a intenção de ir na apresentação apenas para atrapalhar. O rapaz fica em choque ao perceber que é seu pai quem está no palco e o mesmo acontece com o artista.

Carlito ainda sofre preconceito dos amigos, que correm atrás dele para zoá-lo. A situação fica pior já que o personagem levado por Caio Cabral na novela das seis enxerga a mentira como uma traição. Ele também deixa o preconceito tomar conta e insulta o pai por ser homossexual, desistindo de morar com ele.

Garota do Momento Personagem de Silvero Pereira é pai biológico de Carlito (Caio Cabral) e ganha dinheiro como Verônica Queen (Beatriz Damy/TV Globo)

Leia também:

Carlito apanha na rua

O filho de Marlene apanha de Rodolfo, até que Érico chega e manda soltar o rapaz, que demonstra vergonha de ter um pai drag queen. O capítulo de Garota do Momento que vai ao ar em 20 de fevereiro traz o papel de Silvero Pereira acompanhado de Lígia (Palomma Duarte) e Anita (Maria Flor), enquanto tira a maquiagem de Verônica Queen e chora pela rejeição de Carlito.