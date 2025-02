Gabriel Popó, jogador do XV de Jaú, morre aos 26 anos pouco antes de jogo neste domingo

O meia Gabriel Protásio Gomes, conhecido como Popó, que atuava pelo clube do interior de São Paulo, XV de Jaú, morreu na manhã deste domingo, 16 de fevereiro, no alojamento da equipe.

ANÚNCIO

De acordo com informações do GE, o jogador, de 26 anos, teve um mal súbito. Ele foi encontrado por seu companheiro de quarto na concentração, quando este acordou para tomar café da manhã. O atleta chegou ser levado a um hospital, mas não resistiu. Ele deixa uma filha de quatro anos.

O XV de Jaú se preparava para um jogo em casa contra o União Suzano pela Série A-3 do Paulista, mas Popó não estava relacionado para a partida, que foi adiada.

Clube se manifesta

No Instagram, o perfil oficial do XV de Jaú se manifestou sobre a morte de Gabriel Popó. De acordo com o clube, a causa da morte do jogador ainda será investigada.

“É com uma dor e tristeza imensurável que comunicamos o falecimento do atleta Gabriel Protásio, o Popó. O jogador foi atendido no alojamento e levado prontamente para a Santa Casa de Jaú. A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável”, iniciou.

“Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada”, disse.

E acrescentou: “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, membros do clube, amigos e companheiros de Gabriel Popó. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável”.

ANÚNCIO

Veja:

Leia também:

‘Ainda Estou Aqui’: Longa perde BAFTA 2025 de Melhor Filme em Língua Não Inglesa para ‘Emilia Pérez’

Ex-Fazenda Gabi Prado anuncia que está à espera do primeiro filho com o político Thiago Gomes: “Que felicidade”