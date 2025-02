Dona de Mim: Marcello Melo Jr. está confirmado na novela das sete

Marcello Melo Jr. está no elenco de Dona de Mim, novela escrita por Rosane Svartman e prevista para estrear em 28 de abril, substituindo Volta por Cima, às 19h. A protagonista Clara Moneke revelou detalhes da caracterização de Leona.

Após defender José Bento no remake de Renascer (2024), Marcello volta à TV Globo numa participação especial e ao lado de Giovanna Lancellotti, que vive uma mãe separada. Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias, ele interpreta Costa, personagem de Dona de Mim que aparece na famosa Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, num dos momentos mais animados da produção.

Arcanjo Renegado Além da participação na novela Dona de Mim (2025), Marcello Melo Jr. segue como Mikhael na série Original Globoplay (César Diógenes/TV Globo)

Os capítulos de Dona de Mim

Estão previstos 173 capítulos para Dona de Mim, mas existe a possibilidade deste número subir, dependendo do sucesso de audiência,como aconteceu com Garota de Mim, às 18h. O tema de abertura será cantado por Negra Li e Johnny Hooker, que dão uma nova cara para o hit de mesmo nome da cantora Iza.

Dona de Mim Giovanna Lancellotti é uma grande amiga de Leo, protagonista vivida por Clara Moneke na novela das 19h (João Cotta/TV Globo)

O elenco de Dona de Mim

A protagonista de Dona de Mim é levada por Clara Moneke, que chamou a atenção em Vai na Fé e No Rancho Fundo. Além dela, Tony Ramos, Claudia Abreu, Felipe Simas, Juan Paiva, Giovanna Lancellotti, Marcello Novaes, Giovana Cordeiro, Suely Franco, Marcos Pasquim, Vilma Melo, Bel Lima, Adélio Lima e Rafael Vitti estão confirmados.