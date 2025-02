Cópia ou inspiração? Muitos afirmam que Shakira copiou Beyoncé “descaradamente” e essas fotos provariam isso

Shakira se encarregou de voltar aos palcos em grande estilo com um show repleto de efeitos visuais, mudanças de visual, danças, músicas, instrumentos e até fogos de artifício, por isso tem deixado seus seguidores chocados e ansiosos aqueles que aguardam seus próximos shows nas diversas cidades que visitará em 2025.

ANÚNCIO

No entanto, a digressão da colombiana chamada ‘Mulheres já não choram, mulheres faturam’ foi exposta ao escrutínio público depois de internautas compararem alguns momentos da digressão com a ‘Renaissance Tour’ de Beyoncé em 2023, com a qual ela bateu recordes.

Os detalhes por que afirmam que Shakira copiou Beyoncé

Shakira e Beyoncé mostraram que mantêm a amizade depois de gravarem juntas a música ‘Beautiful Liar’ em 2006 e de serem próximas no Grammy Awards de 20025, mas agora os internautas garantiram que a nativa de Barranquilla foi mais longe ao copiar ou usar o colega como inspiração para seus shows.

Shakira se encarregou de organizar seu desfile com luxo e detalhes para que se inspirasse em algumas tendências e até em seus colegas. E a turnê já teve diversas semelhanças com a de Beyoncé em 2023, que vão desde as imagens nas telas, seus looks para algumas músicas e até os figurinos de seus dançarinos.

Um dos detalhes que chamou a atenção foram as letras com seu nome em tamanho grande, que possuem o mesmo tom e tipografia que Beyoncé utilizou para a Renaissance Tour, além disso, o lobo gigante de Shakira, que no caso da Rainha B era um cavalo em estilo holográfico.

As imagens têm causado grande polêmica nas redes porque há quem apoie Shakira e quem a critique. Apesar das acusações, muitos lembraram que a americana já mencionou diversas vezes que a colombiana tem sido uma de suas inspirações para seus projetos, por isso até mostraram como parte de suas danças, músicas e outros detalhes foram inspirados em sua amiga.

Apesar disso, a intérprete preferiu ignorar as acusações e continuar focando em seus diversos shows, que já começam a dar o que falar e a quebrar recordes mundiais.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Globo renova contrato de Ana Maria Braga e descarta sua aposentadoria da TV

O filme dramático que está escondido na Netflix e que vai te emocionar completamente

Morre Cacá Diegues, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, aos 84 anos

Em sua última apresentação no estádio do Morumbi, em São Paulo, ela o fez diante de 80 mil pessoas, enquanto o último show de Beyoncé naquela cidade reuniu pouco mais de 30 mil pessoas.