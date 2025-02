BBB 25: Renata vai às lágrimas ao receber recado especial de familiares e amigos no ‘Almoço do Anjo’

Renata chora com recado de familiares e amigos no 'Almoço do Anjo'

Na tarde deste domingo, dia 16 de fevereiro, aconteceu mais um ‘Almoço do Anjo’ na casa do Big Brother Brasil 25, e a participante Renata, que venceu a prova no último sábado (15), pode desfrutar de uma deliciosa refeição ao lado de suas convidadas Eva e Daniele Hypólito.

Além disso, a sister também recebeu um recado para lá de especial de suas primas, irmão, mãe, e algumas amigas. Ela não conseguiu segurar as lágrimas ao assistir a dedicatória carinhosa das pessoas que ama.

Veja a seguir:

Prova do Anjo

No último sábado, dia 15 de fevereiro, Renata levou a melhor e venceu a Prova do Anjo do BBB 25. Com a vitória, a professora de dança poderá imunizar outro participante na formação de Paredão que acontece neste domingo.

Agora, para o Castigo do Monstro, Renata elegeu Mateus. Desta vez, o tema é ‘Poltrona do Confessionário’ e funciona da seguinte maneira: o castigado, vestido de poltrona, deve entrar no Confessionário toda vez que tocar a música do monstro e esperar a ordem para sair.

No entanto, conforme adiantado anteriormente, o Castigo do Monstro dessa semana é um pouco diferente. A cada rodada, o público tem a chance de interferir na permanência de Mateus no Confessionário. As rodadas irão durar em média duas horas.

No Gshow, a cada primeira hora os telespectadores do programa podem votar para definir se o brother está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora no Confessionário.

