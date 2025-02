Após shows no Brasil, Shakira é hospitaliza e cancela apresentação no Peru: “Muito triste”

Neste domingo, dia 16 de fevereiro, a cantora e compositora Shakira, de 48 anos, usou suas contas nas redes sociais para comunicar o cancelamento do show que faria hoje em Lima, no Peru.

ANÚNCIO

A artista, que esteve no Brasil para dois shows na última semana para se apresentar no Rio de Janeiro e em São Paulo com turnê “Las mujeres ya no lloran”, contou que precisou ser hospitalizada com problema abdominal.

“Lamento informar-lhes que ontem à noite precisei ir ao Pronto-Socorro por conta de um problema abdominal e estou hospitalizada neste momento. Os médicos que me atenderam disseram que não estou em condições de apresentar um show esta noite”, escreveu a cantora.

“Estou muito triste por não poder subir ao palco hoje. Estava muito emocionada e ansiosa para me reencontrar com meu querido público peruano. Espero estar melhor amanhã e receber alta o quanto antes para poder apresentar o espetáculo que preparei para todos vocês”, continuou a dona do hit ‘Soltera’.

“Meu plano é realizar este show assim que possível. Minha equipe e o promotor já estão trabalhando em uma nova data para comunicar a vocês. Obrigado pela compreensão. Amo vocês”, finalizou Shakira. O próximo show da cantora no Peru está marcado para segunda-feira (17).

Confira a seguir:

Após o anúncio, o nome de Shakira ficou entre os mais comentados no X, antigo Twitter. Diversos fãs da artista estimaram melhoras. “A saúde sempre vem em primeiro lugar. Melhore logo, rainha!”, escreveu um internauta nos comentários do post.

ANÚNCIO

“Shaka, você sempre nos deu muito com sua música e todo seu ser. Agora é a nossa vez de lhe enviar todo o nosso amor, cheio de boas vibrações. Espero que você se recupere logo. Estamos esperando por você de braços abertos”, comentou o segundo.

“Querida Shakira, nossa linda rainha, todos nós, seus fãs, torcemos por sua recuperação. Pense em ficar bem para depois dar sequência aos seus shows. Quem é fã de verdade sabe esperar e quer te ver bem para dividir seu amor com todos!”, disse mais um.

Leia também:

Ex-Fazenda Gabi Prado anuncia que está à espera do primeiro filho com o político Thiago Gomes: “Que felicidade”

Viih Tube e Eiezer se batizam nas águas em igreja evangélica e internautas celebram: “Decisão mais linda”