Alessandra Negrini veste a camisa da Gaviões da Fiel para acompanhar de perto o ensaio da escola no Anhembi

A atriz Alessandra Negrini, de 54 anos, aproveitou a noite do último sábado, 16 de fevereiro, para curtir de pertinho o ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel. Com a camisa da agremiação e muita empolgação, ela acompanhou tudo no meio da galera e aproveitou para apoiar a escola.

Neste sábado (16), o Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, recebeu sete agremiações para um dos últimos ensaios técnicos antes do grande desfile de Carnaval. Imperador do Ipiranga, Dom Bosco de Itaquera, Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Estrela do Terceiro Milênio, Gaviões da Fiel e Império da Casa Verde passaram pela avenida.

Com a camisa da Gaviões da Fiel e uma saia prateada com franjas, Alessandra Negrini acompanhou de perto a passagem da escola. Em imagens compartilhadas nas redes sociais da agremiação, é possível ver a atriz curtindo cada momento do ensaio e esbanjando alegria na avenida.

Samba no pé ao lado da Rainha de Bateria

Em dezembro de 2024, Alessandra também fez questão de acompanhar outro ensaio da agremiação e mostrou que tem samba no pé ao acompanhar a Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, a apresentadora Sabrina Sato.

Por sua vez, a apresentadora também esteve presente no sambódromo durante a noite do último sábado, e esbanjou samba no pé e carisma ao cruzar a avenida a frente da bateria da escola.