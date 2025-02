‘Ainda Estou Aqui’: Longa perde BAFTA 2025 de Melhor Filme em Língua Não Inglesa para ‘Emilia Pérez’

Neste domingo, dia 16 de fevereiro, aconteceu os Prêmios da Academia Britânica de Cinema de 2025, mais conhecido como BAFTA, premiação anual para homenagear as melhores contribuições britânicas e internacionais para as artes cinematográficas.

E, para as tristeza dos brasileiros, ‘Ainda Estou Aqui’, filme de Walter Salles, não venceu na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. ‘Emilia Pérez’, musical em espanhol do diretor francês Jacques Audiard, foi quem levou o prêmio para casa.

O filme brasileiro concorria com outras quatro produções na premiação, conhecida como o ‘Oscar britânico’: ‘Tudo Que Imaginamos Como Luz’, ‘Emilia Pérez’ (que recebeu 11 indicações), ‘Kneecap" e ‘A Semente do Fruto Sagrado’.

Walter e Fernanda Torres, que revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva no longa-metragem, estavam presentes no evento.

‘Ainda Estou Aqui’ vence prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-americano

No último sábado (08), o filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ conquistou o prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, na Espanha. Considerado o “Oscar espanhol”, o Goya é a principal premiação da indústria cinematográfica do país, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

A vitória fortalece a campanha do longa para o Oscar 2025, onde concorre em três categorias: Melhor Atriz, com Fernanda Torres, Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março.

Outro marco importante foi a conquista de Fernanda Torres no Globo de Ouro, onde venceu na categoria de Melhor Atriz. O crescente destaque em premiações internacionais reforça a visibilidade da produção brasileira e aumenta suas chances na corrida pelo Oscar.

