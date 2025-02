A bela confissão de Harry sobre a conexão entre Lady Di e seus filhos

Durante a sua participação nos Jogos Invictus 2025 em Vancouver, o Príncipe Harry e Meghan Markle abriram as portas da sua vida privada ao revelar detalhes sobre a sua família. Numa conversa franca, o pai de dois filhos compartilhou um lindo momento que viveu com eles em relação à sua falecida avó, a princesa Diana de Gales.

O que não é surpresa para os seguidores reais, já que já em 2022, Harry mencionou que partilha com os filhos, tanto com Archie como com a pequena Lilibet, detalhes sobre a sua avó Diana. Embora não conte tudo o que aconteceu, ele os apresenta à avó por meio de fotos e lembranças amorosas, mantendo viva sua memória.

Invictus Games Sydney 2018

“Não conto a Archie tudo o que aconteceu, mas digo a ela que é a vovó Diana e temos algumas fotos dela em casa”, revelou ela ao Today na época.

O que o Príncipe Harry disse sobre a ligação entre Lady Di e seus filhos?

O duque de Sussex confessou que Archie, o seu primogénito, lhe perguntou sobre as minas terrestres, o que lhe deu a oportunidade de falar sobre a sua mãe, tornando-se um ponto de encontro emocionante entre gerações.

“Archie me perguntou sobre minas terrestres e isso me deu a oportunidade de falar sobre minha mãe, sua avó, algo que eu nem havia considerado antes”, começou ele.

“Então ele assistiu a vídeos… ele queria ver fotos de sua avó Diana fazendo suas coisas com minas terrestres anos atrás. Então houve uma conversa muito interessante entre ele e eu, diferente do que eu imaginava que seria”, completou.

Os duques de Sussex e seus filhos Archie e Lilibet

E, como é bem sabido, a Princesa Diana colaborou estreitamente com a HALO Trust, uma organização não governamental dedicada à eliminação de minas terrestres e outros dispositivos explosivos deixados para trás em conflitos de guerra. Um dos momentos mais chocantes do seu envolvimento foi quando atravessou uma mina activa no Huambo, Angola, em 1997, numa tentativa de sensibilizar para a necessidade de uma proibição internacional.

Este ato corajoso inspirou o seu filho, o Príncipe Harry, que seguiu os seus passos apoiando causas humanitárias e até trabalhando contra as minas terrestres, dando continuidade ao seu legado. Agora, é Archie quem demonstra interesse por ela, pedindo cada vez mais para ela saber sobre sua avó, seu trabalho e sua vida, emocionando os fãs.