Viih Tube revela que perdeu 3kg e admite uso de Ozempic no passado: “Passei muito mal”

Neste sábado, dia 15 de fevereiro, a influenciadora e empresária Viih Tube, de 24 anos, usou seu perfil no Instagram para contar aos seguidores que emagreceu 3kg com uma rotina saudável.

ANÚNCIO

“Já treinei, tá? Qual vai ser sua desculpa para não treinar de sábado? O corpo não sabe que é sábado não, viu?”, brincou a ex-BBB, que é mãe de Lua, que tem mais de um ano, e Ravi, que nasceu em 11 de novembro de 2024, frutos de seu relacionamento com Eliezer, 35.

Viih Tube via Instagram Story (instagram.com/@viihtube)

Em seguida, a influenciadora ainda revelou o motivo para não seguir o caminho de muitos famosos e rejeitar o uso de remédios como Ozempic e Mounjaro.

“Inclusive, gente, perdi 3kg. Uhul. Aí, tem muita gente que eu vi na época que estava tentando emagrecer que falou assim nos comentários: ‘Mas porque você não toma Mounjaro, Ozempic, porque não faz a lipo’. Eu vou responder vocês aqui”, disse Viih.

“Eu tentei, tá? Eu tentei tomar o Mounjaro, tentei tomar Ozempic, com acompanhamento médico, com o meu nutrólogo, porém, passei muito mal. Muita náusea, muito enjoo, vômito, com os dois. E na dose mais baixa. Eu não fiz loucura não. Fui no dois e meio que é a dose mais baixa. Então, para mim não vale a pena”, continuou.

Na sequência, a empresária falou também sobre se submeter à outra lipoaspiração. “A lipo não compensa eu fazer agora, porque vou gastar dinheiro à toa”.

“Eu tenho que emagrecer para fazer a lipo e ficar como eu quero, porque a lipo não vai [me fazer] perder 20 Kg. Então, tenho que emagrecer para fazer a lipo”, finalizou Viih Tube.

ANÚNCIO

Leia também:

Após alta, Preta Gil recebe buquê de flores com recado especial do ex-namorado, Marcio Victor: “Amo você”

Jojo Todynho dá resposta afiada sobre falta de parabéns de famosos em seu aniversário: “Sou amiga de CLT”