Vídeo: Alcione atualiza fãs sobre seu estado de saúde após passar mal em show: “Pronta para a luta”

Neste sábado, dia 15 de fevereiro, a cantora e compositora Alcione, de 77 anos, usou sua conta pessoal no Instagram para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

A artista, conhecida pela alcunha de “Marrom”, passou mal durante sua apresentação no baile de Carnaval “Enquanto Isso Na Sala da Justiça” , que aconteceu no Recife, Pernambuco, devido ao calor.

Na rede social, Alcione fez questão de publicar um vídeo para revelar que já se encontra bem. “Oi, gente, eu estou aqui para dizer a vocês que o que eu tive ontem foi só um ligeiro mal-estar, tiveram que me levar para o hospital, claro, para ver se não era nada demais”, disse.

“Mas hoje eu já estou aqui, inteira e à caminho da luta. Obrigada pelo carinho de vocês”, completou. Na legenda, a artista acrescentou: ”Inteira e pronta para a luta!“.

Veja a seguir:

Apresentação interrompida

Alcione precisou interromper sua apresentação no ‘Enquanto Isso Na Sala da Justiça’, no Centro de Convenções, após passar mal devido ao calor na cidade

“Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, disse a cantora, que recebeu apoio da equipe.

Na sequência, Alcione pediu licença ao público para trocar de roupa no camarim. Ela retornou ao palco com uma vestimenta mais leve, porém, após algumas músicas, continuou se sentindo mal e precisou deixar o palco mais uma vez.

Nos bastidores, Marrom foi atendida por paramédicos e chegou a ir ao hospital para exames. Em seguida, retornou para o hotel onde estava hospedada. Conforme a assessoria da cantora, ela já está bem e o mal-estar foi causado pelo calor.

