O Amor Dá Trabalho: Tudo que você precisa saber sobre a comédia brasileira que está bombando na Netflix

As noites de sábado costumam ser verdadeiramente tediosas se você fica em casa, não é mesmo? No entanto, o cenário pode mudar quando você encontra o filme perfeito para ver nas plataformas de streaming.

E se você está a fim de dar boas risadas, aqui temos uma dica disponível na Netflix que promete prender seus olhos na TV do começo ao fim. Trata-se do filme de comédia brasileiro ‘O Amor Dá Trabalho’, produzido em 2018 e lançado em 2019.

Escrito e dirigido por Ale McHaddo, o longa traz a história do malandro e aproveitador Anselmo, que morre e acaba ficando preso no limbo. Para não parar no inferno, ele precisa praticar uma boa ação e tem que atender um pedido feito por alguém da terra.

O trabalho escolhido é um pedido de uma noiva abandonada no altar feito doze anos atrás. Como um fantasma, Anselmo então terá que fazer o que for possível para juntar ela e um homem com personalidades completamente diferentes.

A comédia é estrelada pelo ator e comediante Leandro Hassum, a atriz Flávia Alessandra e o ator Bruno Garcia. Além do trio, outros nomes que também integram o elenco são: Monique Alfradique, Nanda Lisboa, Tony Tornado, Dani Calabresa, Murilo Couto, Falcão, André Mattos, Maria Clara Gueiros, Sérgio Loroza, Hélio de la Peña, Luciana Paes, Tadeu Mello, entre outros.

‘O Amor Dá Trabalho’ possui 1 hora e 40 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 12 anos e, atualmente, está entre os filmes mais assistidos da Netflix. Portanto, se você é assinante da plataforma, não perca tempo e aperte já o play!