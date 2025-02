BBB 25: Renata vence a ‘Prova do Anjo’ e imunizará outro participante na formação de Paredão de domingo (16)

Neste sábado, dia 15 de fevereiro, rolou mais uma Prova do Anjo no Big Brother Brasil 25. Renata levou a melhor e poderá imunizar outro participante na formação de Paredão que acontece domingo (16).

ANÚNCIO

Com a vitória, a sister desfrutará de uma deliciosa refeição no ‘Almoço do Anjo’ e ainda receberá um recado para lá de especial enviado por familiares e amigos.

Agora, para ocupar o posto de monstro da semana, Renata elegeu Mateus. Conforme adiantado anteriormente, a cada rodada do castigo, o público terá a chance de interferir na permanência do participante, que terá como tema o Confessionário. As rodadas irão durar em média duas horas.

No Gshow, a cada primeira hora os telespectadores do programa poderão votar para definir se o castigado está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora.

Leia também:

Vídeo: Alcione atualiza fãs sobre seu estado de saúde após passar mal em show: “Pronta para a luta”

Viih Tube revela que perdeu 3kg e admite uso de Ozempic no passado: “Passei muito mal”

ANÚNCIO

Após alta, Preta Gil recebe buquê de flores com recado especial do ex-namorado, Marcio Victor: “Amo você”

BBB 25: Quem foi o participante a deixar a disputa pelo prêmio milionário esta semana?

Mais um brother deixou o BBB 25 na última terça-feira (11). Com 48,81% dos votos, Gabriel foi o escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

O participante, que entrou no reality global com o amigo de infância Maike, concorria pela permanência no programa com as participantes Vitória Strada (42,88%) e Aline (8,31%).

O agora ex-BBB foi parar na berlinda após ser um dos três participantes mais votadas pela casa na última formação de Paredão. Ele, Diogo Almeida, Vitória Strada participaram de uma Prova Bate-Volta, mas apenas Diogo levou a melhor e escapou da berlinda.