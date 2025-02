Após alta, Preta Gil recebe buquê de flores com recado especial do ex-namorado, Marcio Victor: “Amo você”

Nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a cantora Preta Gil, de 50 anos, usou seu perfil no Instagram para compartilhar o buquê de flores especial que recebeu do cantor Marcio Victor, 45, seu ex-namorado.

ANÚNCIO

Após quase dois meses internada, a filha de Gilberto Gil recebeu alta hospitalar na última terça-feira (11). Ela continua seu tratamento em esquema ambulatorial.

Desde então, a artista vem recebendo diversos ‘mimos’ de amigos e familiares em casa. Marcio, vocalista do grupo de pagode baiano Psirico, que teve um relacionamento com a cantora entre 2007 e 2008, fez questão de enviar flores e um recado especial.

“Esperei tanto por esse momento… rezei, pedi aos meus orixás que te protegessem. Pedi a Iemanjá pela sua saúde e hoje vejo você firme e forte. Que daqui pra frente sejam só boas notícias para a gente — chega de sofrimento! Te amo”, diz a carta.

O artista ainda destacou que visitará a agora grande amiga logo após a agenda de trabalhos. “Depois do Carnaval, vou aí te dar um abraço e fazer aquele sambinha nosso, igual ao do ano passado. Amo você”, finalizou.

Veja a seguir:

Preta Gil via Instagram Story (instagram.com/@pretagil)

Leia também:

ANÚNCIO

Após alta hospitalar, Preta Gil desabafa sobre dificuldades da adaptação em casa

Alta hospitalar

Preta Gil estava internada no Hospital Sírio-Libanês, no Centro de São Paulo, desde o dia 19 de dezembro de 2024 para se recuperar de uma longa cirurgia para a retirada de tumores. O procedimento durou mais de 20 horas.

Em 2023, a artista tratou um tumor no intestino e foi considerada curada. No entanto, em agosto do ano passado, anunciou que o câncer havia retornado, após realizar exames de rotina. Preta contou que a doença voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Após receber alta, a cantora compartilhou em seu Instagram a homenagem que recebeu dos funcionários do hospital. Na gravação, Preta aparece emocionada agradecendo aos profissionais por todo o cuidado.

Confira: