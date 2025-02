Alcione passa mal durante show em Recife e precisa interromper apresentação

Na noite da última sexta-feira, dia 14 de fevereiro, a cantora e compositora, Alcione, de 77 anos, foi uma das atrações da edição de 30 anos do tradicional baile de Carnaval “Enquanto Isso Na Sala da Justiça”, que aconteceu no Recife, Pernambuco.

No entanto, durante a apresentação, a artista, conhecida pela alcunha de “Marrom”, passou mal devido ao calor na cidade e precisou interromper o espetáculo.

“Pessoal, vou precisar parar o show um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, disse a cantora, que recebeu apoio da equipe.

Na sequência, Alcione pediu licença ao público para trocar de roupa no camarim. “Pessoal, fui botar outra roupa, uma mais fresca”, explicou. Ela retornou ao palco com uma vestimenta mais leve e foi acolhida por aplausos calorosos da plateia.

Contudo, após algumas músicas, a cantora continuou se sentindo mal e precisou deixar o palco mais uma vez. A irmã de Alcione então informou para o público que a artista teve um mal-estar. “Vamos cuidar dela”, disse.

Nos bastidores, Marrom foi atendida por paramédicos e melhorou. Entretanto, por precaução, foi levada ao hospital para exames e, em seguida, retornou para o hotel onde estava hospedada. Conforme a assessoria da cantora, ela já está bem e o mal-estar foi causado pelo calor.

Com informações da Folha de São Paulo e Diário de Pernambuco.

