A aclamada minissérie de apenas 7 capítulos que é uma joia na Netflix: é violenta e crua

‘Godless’ é uma das séries de faroeste mais aclamadas de toda a Netflix. A história remonta a 1880, em uma cidade do Novo México. A produção mistura momentos de ação com momentos emocionais tão íntimos que dão arrepios, pelos quais conseguiu ganhar dois prêmios Emmy. “Um fora da lei aterroriza o Velho Oeste enquanto procura um ex-membro de sua gangue, que encontrou refúgio em uma pacata cidade dominada por mulheres”, revela a sinopse oficial da gigante do streaming.

‘Godless’: da mente de Scott Frank surge este emocionante thriller de cowboy

Para a Netflix, não deve ser surpresa que uma série sobre cowboys atinja o centro do alvo, já que, desde a sua estreia, esta série conseguiu posicionar-se entre as tendências mais vistas. Godless foi lançado em 2017 e é composto por sete capítulos. É uma obra visual do duas vezes indicado ao Oscar Scott Frank, segundo resenha de Ambito.

Godless se passa na fazenda La Belle, uma fazenda dominada por mulheres depois que seus maridos morreram no desabamento de uma mina. Um bandido acaba em La Belle que, após se separar de seu chefe, se tornou o principal alvo de um bando de homens cruéis.

Vencedora de dois prêmios Emmy, esta é ‘Godless’

Além da extraordinária pulsação narrativa e do incrível esforço para manter vivo um gênero tão prodigioso como o western, ‘Godless’ merece uma menção especial pelo seu incrível elenco. Estrelado por Merrit Wever, Michelle Dockery e Jack O’Connell, talvez a atuação mais marcante seja a de Jeff Daniels.

‘Godless’ é uma minissérie de sete episódios, perfeita para curtir um fim de semana. Apesar da curta duração, consegue entregar uma história completa e satisfatória, sem deixar pontas soltas. A ambientação é outro dos pontos fortes desta minissérie. As paisagens desérticas e a recriação cuidadosa do período transportam os espectadores diretamente para o Velho Oeste.