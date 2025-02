Rafa Kalimann revela pela primeira vez como foi pedida em namoro por Nattan e encanta a web: “Leveza e simplicidade”

Nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a influenciadora e atriz Rafa Kalimann, de 31 anos, mostrou pela primeira vez em seu perfil no Instagram como foi pedida em namoro pelo cantor Nattan, 26.

Os dois assumiram o relacionamento em dezembro do ano passado, pouco tempo depois da ex-BBB anunciar o fim do namoro de um ano com o ator Allan Souza Lima, de 39 anos.

Na rede social, Rafa compartilhou uma gravação do momento do pedido. Nele, é possível ver o dono do hit ‘Amor Na Praia’ ansioso esperando pela amada na porta de um hotel, na chuva, segurando um buquê de rosas.

Quando Kalimann finalmente aparece, Nattan então se ajoelha e declara: “Você é muito especial para mim. Rafaella, aceita namorar comigo?”.

Após a influenciadora aceitar o pedido especial, o cantor mostra um vídeo do duo Anavitória cantando a música ‘Lisboa’, que se tornou trilha sonora do casal.

“Fui relembrar e fiquei com vontade compartilhar um pouco de amor e gesto de carinho. O pedido mais nossa cara, Nattan. Que Deus blinde e abençoe, Dindo. @/anavitoria vocês, e @/samuel_aristides você é amigo mesmo viu hahaha”, escreveu Rafa na legenda do post.

Nattan publicou o mesmo vídeo em seu perfil no Instagram e escreveu: “A última vez que fiquei nervoso foi segurando a cartolina apresentando um trabalho no colégio. De um dia muito, muito, muito especial. Que Deus abençoe a gente sempre, Rafaella. Obrigado @/anavitoria por compor esse momento junto com a gente. Obrigado por tanta paciência hahaha @/samuel_aristides”.

Veja:

Na seção de comentários, internautas se encantaram com o pedido. “Quando ele ajoelhou meu coração parou aqui. Lindos! Que Deus abençoe o amor de vocês!”, escreveu uma pessoa. “Como é bom ver o outro feliz”, comentou a segunda. “Que leveza e simplicidade”, declarou a terceira.

“Caraca, pedido com direito a Anavitória foi profundo. Amei! Felicidades demais para vocês!”, acrescentou a quarta pessoa. “Todo gesto de amor precisa ser celebrado mesmo. Afinal, a vida é tão passageira que o que fica são os momentos”, disse mais uma.

