Novo casal? Modelo que já teve affair com Neymar agora pode estar se envolvendo com Vini Jr

A influenciadora Victoria Ruiz surgiu em jogo do Real Madrid e aumentou os rumores de romance com Vini Jr

A vida pessoal de Vini Jr. voltou a ser assunto entre os fãs e a imprensa esportiva. O atacante do Real Madrid, que já esteve envolvido em rumores de reconciliação com uma ex-namorada, agora é apontado como o novo interesse amoroso da modelo espanhola Victoria Ruiz.

A jovem chamou atenção ao comparecer a uma recente partida do time merengue e compartilhar registros do evento, incluindo um autógrafo especial do craque.

Nos últimos meses, o jogador tem sido alvo de especulações sobre sua vida amorosa. No final do ano passado, surgiram boatos de que ele e Maju Mazalli, com quem manteve um relacionamento entre 2019 e 2021, poderiam ter retomado o romance.

Entretanto, a brasileira, que passou uma temporada em Madri, retornou ao Brasil em janeiro e desde então não foi mais vista ao lado do atleta.

Aproximação gera especulações nas redes sociais

Ainda de acordo com o Extra, durante a partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid, Ruiz acompanhou de perto o desempenho do time e registrou vários momentos do jogo.

Um detalhe que chamou a atenção foi a camisa autografada por Vini Jr., que a modelo fez questão de exibir em suas redes sociais. Os fãs logo começaram a especular sobre um possível envolvimento entre os dois.

A espanhola, no entanto, não é uma desconhecida no mundo dos esportes. Em 2022, ela também foi apontada como um affair de Neymar, após interações frequentes nas redes sociais e aparições em jogos do Paris Saint-Germain.

Na época, os rumores surgiram quando ela foi vista acompanhando de perto partidas do clube francês e gravando momentos do camisa 10 em campo.

Agora, os seguidores de Vini Jr. enchem os comentários de Ruiz com mensagens sugerindo que ela é a nova namorada do jogador. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto, mas a proximidade já foi suficiente para movimentar os bastidores e gerar novas especulações sobre a vida amorosa do atacante.

Enquanto a carreira do jogador segue em alta no Real Madrid, sua vida pessoal continua despertando a curiosidade do público. Resta saber se essa relação será confirmada ou se tudo não passa de mais um rumor envolvendo o nome do craque.