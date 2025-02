Morre Cacá Diegues, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, aos 84 anos

O cineasta Cacá Diegues faleceu nesta sexta-feira (14), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Considerado um dos nomes mais importantes do Cinema Novo, o diretor enfrentou complicações após passar por uma cirurgia. Sua morte marca o fim de uma trajetória dedicada à sétima arte, com uma contribuição inestimável para o audiovisual brasileiro.

Natural de Maceió, Alagoas, Carlos José Fontes Diegues mudou-se ainda na infância para o Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira. Além de diretor, também atuou como roteirista, produtor e ensaísta, tornando-se referência no cinema nacional.

O artista era pai de quatro filhos, dois deles do casamento com a cantora Nara Leão, e desde 1981 era casado com a produtora Renata Almeida Magalhães. Ao longo da vida, formou uma família e deixou um legado que atravessa gerações.

Obras marcantes e legado no cinema

A filmografia do cineasta inclui títulos que se tornaram clássicos, como A Grande Cidade (1966), Xica da Silva (1976), Bye Bye Brasil (1980) e Deus é Brasileiro (2003). Suas produções abordaram aspectos culturais e sociais do Brasil, trazendo uma visão crítica e poética do país.

Desde os tempos de estudante de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), já demonstrava paixão pelo cinema. Criou um cineclube ao lado de nomes como David Neves e Arnaldo Jabor, que também se tornariam figuras influentes no meio cinematográfico.

Em 2018, foi eleito para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando o lugar deixado pelo amigo e também cineasta Nelson Pereira dos Santos. Sua presença na instituição reforçou o reconhecimento de sua contribuição não apenas para o cinema, mas também para a cultura nacional.