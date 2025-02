Jojo Todynho dá resposta afiada sobre falta de parabéns de famosos em seu aniversário: “Sou amiga de CLT”

Na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a cantora e apresentadora Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para falar sobre a falta de mensagens de famosos em seu aniversário.

A campeã de ‘A Fazenda 12’ completou 28 anos na terça-feira (11) e realizou um festão no Rio de Janeiro com o tema “Jardim Encantado”. Nas redes sociais, ela compartilhou diversas homenagens que recebeu de pessoas próximas.

No entanto, internautas notaram que a apresentadora não recebeu mensagens públicas de famosos. “Os ‘artistas’ não te parabenizaram... que coisa, não”, questionou um seguidor após Jojo abrir uma caixinha de perguntas.

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ então respondeu: “Os artistas não têm que me parabenizar de nada, não. Eu não sou amiga de artista. Eu sou amiga de pessoas CLT. Os meus amigos me desejaram parabéns, foram na minha festa, fizeram postagens para mim... Artista é só para fazer networking”.

“Meus amigos são pessoas que me conhecem na essência, desde quando eu não tinha um p*to no bolso. Esses são meus amigos. Não sou daquele tipo que baba ovo dos outros”, disse.

Pouco tempo, Jojo voltou à rede social e completou: “Amigos nossos de verdade são pessoas que nos conhecem na essência. Conheci muitas pessoas depois de me tornar Jojo Todynho, que são pessoas que estão na minha vida e não saem nunca mais”.

“Então, quem te quer de verdade, quem gosta de verdade de você, está contigo sempre, entendeu? Sai desse mundo de novela, de internet. Tenho amizades de pessoas que vivem esse mundo de internet e me conhecem na essência. Assim como eu conheço eles na essência [...] Agora para fazer VT e dar nota no jornal eu não quero amizade assim não”, finalizou.