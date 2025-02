Globo renova contrato de Ana Maria Braga e descarta sua aposentadoria da TV

Após meses de especulações sobre uma possível despedida da televisão, Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você, renovou seu contrato com a Globo por um longo período. A decisão confirma a permanência de um dos rostos mais icônicos da TV brasileira e descarta qualquer plano imediato de aposentadoria. A renovação foi oficializada no final de 2024, encerrando de vez as incertezas sobre o futuro de sua carreira.

Desde 1999 no comando das manhãs da emissora, a veterana conquistou um público fiel com seu jeito carismático e espontâneo. Nos últimos meses, porém, rumores sugeriam que ela poderia encerrar sua trajetória profissional. No entanto, a negociação bem-sucedida garante sua continuidade na grade de programação.

Novos desafios e mudanças na programação

Com a renovação, a apresentadora também assume uma nova função na emissora. Além de seguir à frente do Mais Você, ela será responsável por comandar um reality show culinário, Chef de Alto Nível, que será exibido no horário nobre. A aposta reforça a importância de sua presença na programação e expande seu papel na TV.

A intermediação do novo contrato contou com a participação do diretor-executivo da Globo, Amauri Soares, que liderou as negociações. A emissora também renovou o contrato de Luciano Huck, garantindo estabilidade a outros nomes de peso da casa.

A decisão de manter a apresentadora no elenco reforça sua relevância e o impacto positivo que ela tem no público. Sua autenticidade e conexão com os telespectadores continuam sendo diferenciais valiosos para a emissora.