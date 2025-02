Garota do Momento: Guto assume ser gay para a família nesta cena

Guto (Pedro Goifman) assume ser gay e recebe o apoio damãe, Anita (Maria Flor), e do irmão Edu (Caio Manhente)

Garota do Momento

Guto (Pedro Goifman) assume ser gay para a família no capítulo de Garota do Momento previsto para o dia 22 de fevereiro. A revelação acontece logo após ele perceber que está apaixonado por Vinicius (Elvis Vittorio) e deixa sua mãe, Anita (Maria Flor), um pouco aflita, mas ao lado de Edu (Caio Manhente) ela diz que o rapaz tem o seu apoio para que o namoro siga em frente.

Garota do Momento Anita (Maria Flor) descobre que Guto (Pedro Goifman) é apaixonado por Vinicius (Elvis Vittorio) e aceita o namoro (Fábio Rocha/TV Globo)

Edu (Caio Manhente) também descobre que o irmão está apaixonado por um homem e, junto com a mãe, diz que o rapaz tem o seu apoio para que o namoro siga em frente.

Preconceito na família

Nelson (Felipe Abib) é o único que não sabe a orientação sexual do personagem de Pedro Goifman na novela das seis. Edu e Anita decidem esconder a notícia para evitar que Guto apanhe e seja expulso de casa, já que o pai é preconceituoso.

A revelação acontece momentos depois, quando Nelson flagra o filho namorando com Vinícius no boliche. Ele fica uma fera e bate no genro. A situação deixa Guto atordoado e ele inventa uma desculpa, mas é chamado de “invertido” pelo pai.

Garota do Momento Nelson (Felipe Abib) flagra Guto (Pedro Goifman) namorando com Vinícius Elvis Vittorio) no boliche e parte para a agressão (Manoella Mello/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.