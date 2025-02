Garota do Momento: Beatriz é presa injustamente neste capítulo

Beatriz (Duda Santos) será presa injustamente nos próximos capítulos de Garota do Momento, após ser acusada de roubar uma joia valiosa. Mais tarde, o público descobre que Cássio (Daniel Rangel) foi responsável pela prisão, contando para o delegado que o colar de diamantes usados nas cenas foi levado.

O golpe criado por Bia (Maisa), Maristela (Lilia Cabral) e Juliano (Fabio Assunção) faz Beatriz passar uma noite na cadeia, enquanto a dona da Perfumaria Carioca deposita uma fortuna na conta de Carmem (Solange Couto) para parecer que a joia foi vendida.

Garota do Momento Cássio (Daniel Rangel) vira aliado de Bia (Maisa) e propõe um romance falso com Beatriz (Duda Santos) (Léo Rosario/TV Globo)

O escândalo abala a carreira da protagonista da novela das seis e ela é cortada do elenco da nova versão do romance Senhora, de José de Alencar (1829-1877), produzida pela TV Ondas do Mar, que será retirada do ar após um corte financeiro do patrocinador. O milionário Onofre (Pablo Sanábio) entra na novela da TV Globo a partir do capítulo desta sexta-feira (14) como patrocinador.

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

Êta Mundo Bom! Sergio Guizé (Candinho) e Marco Nanini (Pancrácio) não se encontram na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco (João Cotta/TV Globo)

