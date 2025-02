Fãs vibram após João Gomes e Ary Mirelle anunciarem que estão à espera do segundo filho: “Notícia maravilhosa”

Nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, o cantor e compositor João Gomes, de 22 anos, e sua esposa, a influenciadora Ary Mirelle, 22, contaram nas redes sociais que estão à espera do segundo filho.

ANÚNCIO

Os dois, que estão juntos desde 2022 e se casaram em outubro do ano passado, no Recife, já são pais do pequeno Jorge, de 1 ano.

No Instagram, o casal contou a novidade ao lado do primogênito em um vídeo onde aparecem brincando com tinta azul, deixando claro que esperam mais um menino, que se chamará Joaquim. Até o momento, a publicação acumula 1,2 milhão de curtidas e mais de 14 milhões de visualizações.

Veja a seguir:

À Quem, Ary Mirelle falou sobre a chegada de mais um menininho. “Quando soube que tínhamos mais um menino chegando, foi uma surpresa muito feliz. Eu não tinha preferência, o que mais importava pra mim era que viesse com saúde”, declarou.

“Mas quando soube me emocionei demais, porque eu amo ser mãe de menino. Agora são três homens colorindo minha vida, e eu só posso agradecer por essa família linda que Deus tá me dando”, disse.

E acrescentou: “Ser mãe de Jorge me ensinou tanta coisa, me fez crescer, me fez entender um amor que eu nem sabia que existia. E agora vem Joaquim pra completar ainda mais esse amor. Meu mundo é azul, e eu não podia estar mais feliz com isso. Ter dois meninos, ver essa irmandade crescendo dentro de casa, os dois brincando juntos, isso não tem preço”.

ANÚNCIO

Reação dos fãs

Na seção de comentários da publicação, fãs de João e Ary comemoraram a novidade. “Como assim? Que benção de Deus! Parabéns, papais!”, escreveu uma pessoa.

“Que benção! Que venha com muita saúde. Amor não vai faltar!”, disse a segunda. “Que notícia maravilhosa! Que sua gestação seja abençoada. Joaquim, você já tem uma família linda!”, declarou a terceira.

“Estou emocionada! Que venha cheio de saúde e traga muitas felicidades!”, acrescentou mais uma pessoa. “Valha, meu Deus, não estou entendendo por que estou chorando hahaha. Parabéns! Filhos são bençãos!”, comentou outra.

Leia também:

Ricardo Pereira traiu Danni Suzuki? Atriz expõe problemas do relacionamento no passado

Globo renova contrato de Ana Maria Braga e descarta sua aposentadoria da TV