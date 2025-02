Bia Miranda arruma briga na balada e Fofocalizando expõe barraco: “Isso dá audiência!”

O programa Fofocalizando, exibido nesta sexta-feira (14) no SBT, deu o que falar ao abrir a edição com uma notícia quente sobre Bia Miranda. A influenciadora e ex-participante de reality show se envolveu em uma confusão em uma balada e o tema dominou as redes sociais.

Os apresentadores Léo Dias, Cariúcha e Gabriel Cartolano repercutiram o assunto com seus comentários afiados, enquanto os internautas se dividiram sobre o ocorrido.

Briga de Bia Miranda esquenta os bastidores

O destaque da edição ficou por conta da suposta briga envolvendo Bia Miranda, que está grávida. Segundo informações divulgadas pelo próprio programa e repercutidas no perfil oficial no X, a influenciadora teria se desentendido com uma mulher durante uma noite de festa.

O episódio rapidamente tomou conta da internet, gerando debates acalorados entre os fãs e críticos da neta de Gretchen.

No programa, Léo Dias comentou: “A gente sabe que a Bia tem um temperamento forte, mas essa situação é ainda mais delicada porque ela está esperando um bebê.”

Já Cariúcha, sem papas na língua, disparou: “Balada e barraco, mais uma vez! Isso aí dá audiência.” Gabriel Cartolano, por sua vez, tentou amenizar: “A gente precisa entender o contexto antes de sair julgando.”

A repercussão foi imediata nas redes sociais. No X, o perfil oficial do Fofocalizando divulgou a notícia, gerando uma enxurrada de comentários.

Um internauta ironizou: “Mais uma treta? Nem nasceu e o bebê já está no meio da confusão!” Outro seguidor defendeu a influenciadora: “As pessoas adoram criticar a Bia, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu.”