BBB 25 dá largada em primeira prova de resistência individual nesta quinta (13)

A disputa pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil 25 segue a todo vapor, e a noite desta quinta-feira (13) promete mais um grande teste de resistência para os participantes. A dinâmica da vez desafia não apenas o físico, mas também a determinação e o psicológico dos confinados. Entenda a dinâmica:

O jogador deve sair da caixa para coletar as moedas lançadas por um celular gigante. Se o tempo acabar e o participante não coletar alguma moeda, ele está eliminado!

Com o jogo se tornando cada vez mais intenso, alianças estratégicas começam a se formar, enquanto rivalidades ganham força. Quem conseguirá superar seus próprios limites e garantir a vitória? E, mais importante: quem corre o risco de ir direto para o Paredão? Faça suas apostas e acompanhe cada reviravolta desta disputa eletrizante!

Eliminados da semana

Mais um brother deixou o reality show na última terça-feira (11). Com 48,81% dos votos, Gabriel foi o escolhido pelo público para deixar a casa mais vigiada do Brasil. O participante, que entrou no reality global com o amigo de infância Maike, concorria pela permanência no programa com as participantes Vitória Strada (42,88%) e Aline (8,31%).

Mas como o agora ex-BBB Gabriel foi parar no Paredão? No último domingo (9), após a indicação do Líder da Semana, João Gabriel, os 18 brothers e sisters votaram no Confessionário. Conforme adiantado pelo apresentador Tadeu Schmidt, pela dinâmica da semana, seriam emparedadas as três pessoas mais votadas pela casa, que foram: Diogo Almeida, Vitória Strada e Gabriel.

O trio então participou de uma Prova Bate-Volta, mas apenas Diogo Almeida levou a melhor e escapou da berlinda.