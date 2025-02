A minissérie crua da Netflix baseada em uma história verídica comovente que não é adequada para todos

A infeliz vida do pequeno Gabriel Fernández serviu de inspiração para a série ‘O Caso Gabriel Fernández’, justamente num momento em que documentários sobre crimes verdadeiros geram índices de sucesso em detrimento da visualização das vítimas para fins de entretenimento, conforme revisado pela BBC.

ANÚNCIO

‘O Caso Gabriel Fernández’: o documentário cru e comovente da Netflix

A Netflix apresenta um relato minucioso e documentado do que realmente aconteceu com esse garotinho de origem latina, torturado e assassinado aos 8 anos pela própria mãe e padrasto. A produção em estilo documentário desvenda em seis capítulos a história por trás desse terrível caso que impactou a comunidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

“O assassinato brutal de uma criança e o julgamento dos seus pais e dos serviços sociais põem em causa a proteção que o sistema proporciona aos mais vulneráveis”, revela a sinopse oficial.

Série documental mostra os acontecimentos que levaram à morte do menino de oito anos

A série intitulada ‘O Caso Gabriel Fernández’ aborda a morte do menino, a prisão de sua mãe Pearl Fernández e do namorado Isauro Aguirre, condenado à morte em 2018 após ser considerado culpado de homicídio em primeiro grau, com a circunstância agravante de tortura.

Gabriel foi encontrado nu com o crânio quebrado, várias costelas quebradas, queimaduras graves e vestígios de tiros de BB em seu corpo na casa da família em Palmdale, Califórnia, em 22 de maio de 2013. O menino não conseguiu se recuperar dos ferimentos graves e morreu dois dias depois.

Uma tragédia que afetou toda uma comunidade

Uma enfermeira do pronto-socorro revelou em lágrimas o que testemunhou quando ele foi levado ao hospital: “Ele teve uma fratura no crânio deprimida, o que significa que você podia sentir o crânio dele…” ela disse.

“O crânio dele estava amassado e dava para sentir… como se estivesse crocante na cabeça dele. Lembro que sua garganta parecia ter sido queimada. Contusões e cortes por todo o rosto. Olhos roxos, cortes por toda parte... Havia algo em cada parte do corpo dele”, explicou.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Globo renova contrato de Ana Maria Braga e descarta sua aposentadoria da TV

O filme dramático que está escondido na Netflix e que vai te emocionar completamente

Morre Cacá Diegues, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, aos 84 anos

“Ele tinha bolinhas no pulmão e na virilha, queimaduras de cigarro, apagaram cigarro nele (...) lembro daquela noite que pensei que não conseguia entender isso, como chegou a isso (...). “Há tanto trauma, tantos danos e tantas dúvidas”, acrescentou.