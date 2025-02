A ‘maldição’ sobre a qual Selena Gomez e Benny Blanco são avisados ​​​​após este importante anúncio

Selena Gomez e Benny Blanco tomaram a emocionante decisão de levar seu relacionamento a um novo nível, não apenas no nível pessoal, mas também no nível musical.

ANÚNCIO

O casal revelou que lançará seu primeiro álbum conjunto intitulado I Said I Love You First, agendado para 21 de março de 2025. Este projeto não apenas representa sua primeira colaboração desde o anúncio do noivado em dezembro de 2024, mas também representa uma declaração de amor profundamente íntima e pessoal.

Por que os fãs têm medo de Selena Gomez e Benny Blanco?

Ambos os artistas já trabalharam juntos no passado, com destaque para a parceria de sucesso no álbum Revival, de 2015, e na popular canção I Can’t Get Enough, de 2019. Porém, I Said I Love You First é um passo diferente, pois é um projeto em que ambos participam igualmente, contribuindo com sua criatividade e emoções em cada faixa.

Selena Gomez e Benny Blanco |

O primeiro single do álbum, Scared of Loving You, já está disponível em todas as plataformas de streaming e foi recebido com muito entusiasmo pelos fãs.

Apesar da alegria que o anúncio gerou, alguns internautas alertam o casal nas redes sociais. Existe uma crença popular sobre a ‘maldição das colaborações’, que alerta para os perigos de casais românticos trabalharem juntos em projetos artísticos de entretenimento.

Selena Gomez e Benny Blanco no Globo de Ouro Imagem de Getty Images

E há vários relacionamentos na indústria do entretenimento, onde casais como Rosalía e Rauw Alejandro, Sebastián Yatra e Tini Stoessel, e Karol G e Anuel, Jennifer Lopez e Marc Anthony, Shawn Mendes e Camila Cabello, entre outros, enfrentaram rompimentos após colaborarem em músicas ou produções conjuntas.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Globo renova contrato de Ana Maria Braga e descarta sua aposentadoria da TV

O filme dramático que está escondido na Netflix e que vai te emocionar completamente

Morre Cacá Diegues, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, aos 84 anos

Esse padrão levou muitos a especular se Selena Gomenz e Benny Blanco, apesar de seu amor, poderiam estar destinados a seguir o mesmo caminho.