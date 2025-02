Wanessa Camargo se diverte com amigas após romper com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo foi vista aproveitando uma noite animada ao lado de amigas após o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella. O encontro aconteceu na quarta-feira (12), poucos dias depois de a separação se tornar pública. A artista esteve acompanhada da ex-BBB Beatriz Reis e de Eloá Ludovico em um restaurante vegano, onde compartilharam momentos de descontração e bons drinks.

Nas redes sociais, tanto a cantora quanto sua amiga Beatriz registraram a noite, destacando que essa foi a primeira experiência da ex-sister em um restaurante vegano.

Em um breve comentário, Wanessa confirmou o fim do namoro, mas explicou que a notícia ainda não havia sido amplamente divulgada, nem mesmo para sua família e filhos. Apesar da repercussão, a cantora optou por não dar mais detalhes sobre a separação, preferindo focar na companhia das amigas e no momento leve que estava vivendo.

Enquanto Wanessa se divertia, Dado Dolabella também fez publicações sugestivas. Em seu perfil, o ator compartilhou um vídeo na praia, onde aparece segurando uma bolacha do mar e refletindo sobre recomeços e gratidão. Na legenda, escreveu sobre conexão com a natureza e o valor do tempo como aliado para superar momentos difíceis.

Além disso, ele repostou mensagens de apoio enviadas por fãs. Entre os comentários, destacavam-se frases sobre paciência e silêncio como formas de aprendizado. A interação com seus seguidores reforçou a impressão de que o término deixou marcas para ambos, ainda que cada um esteja lidando com a situação à sua maneira.

Nas redes, Wanessa também publicou uma mensagem inspiradora, sugerindo que o tempo traz respostas e que seguir em frente é a melhor escolha. O post foi interpretado como um desabafo sutil sobre o fim do relacionamento.

O casal, que já havia terminado e reatado outras vezes, parece ter chegado a um novo ponto de ruptura. A cantora, por sua vez, demonstrou estar focada em momentos leves ao lado de pessoas queridas.

