Vale Tudo: Porteiro feito por Thiago Martins será alívio cômico

Thiago Martins começa a gravar as cenas como Vasco, seu personagem no remake de 2025

Thiago Martins já começou a gravar as cenas de Vasco em Vale Tudo, novela adaptada por Manuela Dias e prevista para estrear em 31 de março, substituindo Mania de Você, às 21h, e está garantido que seu personagem será um dos alívios cômicos do remake. Belize Pombal também está pronta para ser a secretária de Marco Aurélio.

ANÚNCIO

Leia também:

Na nova versão do clássico de 1988, Vasco trabalha como porteiro de um prédio em Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro, mas sonha em ser um grande cantor de pagode. Rubinho (Júlio Andrade), ex-marido de Raquel (Taís Araújo), mora no edifício e deve contracenar com Thiago, que também fez parte do elenco de Família é Tudo (2024).

Vale Tudo Vasco (Thiago Martins) deixa o filho sem dinheiro para apostar em jogos de azar on-line (Instagram @thiagomartins /Reprodução)

Diferente da novela original, quando foi interpretado pelo ator Paulo Rezende, Vasco ganha mais destaque no remake escrito por Manuela Dias.

Investindo no sonho

O personagem de Thiago Martins na novela das 21h investe mesmo no sonho de ser artista, tanto que há muitas cenas onde Vasco aparece colocando dinheiro para alcançar o sucesso como cantor de pagode. Ele chega a esquecer das suas responsabilidades como pai de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto de sua breve relação com Lucimar (Ingrid Gaigher).

O elenco de 2025

O elenco de Vale Tudo conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman. Paolla Oliveira também está no elenco da novela adaptada por Manuela Dias interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

Vale Tudo Na nova versão da novela de 1988, o personagem de Thiago Martins foi interpretado por Paulo Rezende (Cadu Pilotto/TV Globo)

Leia também:

O elenco de 2025 tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

Vale Tudo de 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’, que passa por algumas mudanças na versão de 2025. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

ANÚNCIO

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.