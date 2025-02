Sempre juntos! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitam dia ensolarado na praia do Rio

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em praia do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ Instagram

Na manhã desta quinta-feira (13), Paolla Oliveira compartilhou um momento descontraído ao lado de Diogo Nogueira. O casal decidiu aproveitar o calor intenso e se refrescar em uma das praias do Rio de Janeiro. A atriz publicou um vídeo nos stories do Instagram, mostrando a interação divertida entre os dois antes de saírem de casa.

ANÚNCIO

No registro, a artista aparece empolgada com a ideia do passeio e convida os seguidores: “Bom dia! Hoje é dia de praia. Vamos curtir?”. O cantor, animado, responde imediatamente: “Agora!”. Entrando na brincadeira, ela questiona: “Será?”, e ele confirma: “Só um pouquinho”, levando ambos a caírem na risada.

A sintonia do casal chamou atenção nas redes sociais, onde os dois frequentemente compartilham momentos juntos. O vídeo logo repercutiu entre os fãs, que adoram acompanhar a relação marcada por bom humor e cumplicidade.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em praia do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ Instagram

O casal, que está junto desde 2021, costuma dividir registros de momentos leves e cheios de carinho. Entre compromissos profissionais, ambos encontram tempo para relaxar e curtir a natureza, especialmente nos dias de folga.

Nos últimos meses, a atriz tem se dedicado a projetos na TV e mudou recentemente o visual para um novo trabalho. Já o cantor segue com sua agenda de shows e apresentações pelo Brasil. Mesmo com rotinas agitadas, os dois mantêm o hábito de valorizar momentos de lazer e descanso, o que fortalece ainda mais a relação.

LEIA TAMBÉM:

Paolla Oliveira lamenta incêndio em fábrica de fantasias de Carnaval no RJ: “Todo o meu apoio e respeito”

ANÚNCIO

Carnaval 2025: Paolla Oliveira busca equilíbrio em ‘todos os aspectos’

Diogo Nogueira revela rotina com Paolla Oliveira e planos de Ano Novo