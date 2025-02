Jojo Todynho surpreende convidados com lembrança útil e sofisticada em festa de aniversário

A cantora Jojo Todynho celebrou a chegada dos seus 28 anos com uma festa luxuosa na última terça-feira (11). O evento reuniu amigos, personalidades e convidados especiais, proporcionando uma noite animada e cheia de surpresas. Além da decoração sofisticada, quem esteve presente pôde levar para casa uma lembrança cuidadosamente preparada pela anfitriã.

ANÚNCIO

Para marcar a ocasião, a aniversariante escolheu um kit repleto de itens úteis. Entre os brindes estavam um kit de costura, porta-joias, esponja de maquiagem, gloss, escova facial, touca de cetim, máscara para dormir, escova de cabelo e espelho.

A escolha chamou atenção e foi elogiada nas redes sociais por sua praticidade. Uma das convidadas compartilhou a lembrança e destacou o quão funcional era, especialmente para viagens. A própria cantora repostou o registro, mostrando sua satisfação com o presente oferecido aos amigos.

Jojo Todynho deu lembranças úteis para convidados em sua festa de aniversário - Foto: Reprodução/ Instagram

Festa luxuosa e momentos especiais

A comemoração teve um visual predominantemente rosa, com detalhes sofisticados e uma decoração repleta de flores e borboletas douradas. Além disso, personagens fantasiados de fadas e duendes deram um toque lúdico à festa. A mesa de doces foi um dos destaques, apresentando itens personalizados e em harmonia com a paleta de cores escolhida.

Entre os convidados ilustres, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve presente e permaneceu até o final da celebração. Ela e a cantora posaram para fotos e trocaram homenagens nas redes sociais. Durante o evento, Jojo também recebeu uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de parabenizá-la pelo aniversário.

Além da festa em si, o dia foi marcado por outra surpresa: a artista recebeu um pedido de namoro de seu novo companheiro, Thiago, um policial.

A declaração foi feita com direito a um buquê de rosas vermelhas, café da manhã especial e um balão com a pergunta: “Quer namorar comigo?”. Empolgada, Jojo compartilhou o momento nas redes sociais e celebrou o novo relacionamento, brincando com os seguidores sobre sua felicidade.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho celebra aniversário com festa inspirada em contos de fadas