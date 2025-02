Garota do Momento: Relevado como Juliano reconquista Clarice

Garota do Momento

Juliano (Fabio Assunção) reconquistar Clarice (Carol Castro) no capítulo de Garota do Momento previsto para o dia 13 de fevereiro ao colocar a casa de Petrópolis, onde fica o orfanato de Carmem (Solange Couto), no nome da esposa. A ação acontece depois que a desmemoriada deixa a mansão dos Alencar junto de Bia (Maisa).

A atitude terá o dedo de Zélia (Leticia Colin), que segue com seu plano de vingança contra Maristela (Lilia Cabral) . Em seguida, a personagem de Carol Castro na novela das seis não desconfia do vilão e corre para contar para Beatriz (Duda Santos) sobre a bondade feita por ele.

Garota do Momento Clarice (Carol Castro) conta para Beatriz (Duda Santos) que Juliano (Fabio Assunção) colocou o orfanato de Carmem (Solange Couto) em seu nome e nada vai mudar (Fábio Rocha/TV Globo)

No encontro, Clarice, que para de tomar os seus remédios falsos , conta que a casa onde fica o orfanato de Carmem está em seu nome e avisa que ninguém precisa deixar o imóvel. Vale recordar que Juliano sabe das dificuldades financeiras enfrentadas pela avó da protagonista de Garota do Momento e tudo isso pode ser um novo golpe.

Pagamento sem devolução

O capítulo de Garota do Momento que vai ao ar em 13 de fevereiro revela que o vilão interpretado por Fabio Assunção também tentou devolver o cheque dado por Beatriz para quitar a dívida de quebra de contrato com a Perfumaria Carioca, mas a personagem principal da novela recusou receber a quantia de 200 mil cruzeiros de volta.

Na cena, a modelo vivida por Duda Santos diz que não pretende ter nenhuma dívida com o crápula, deixando ele um pouco perdido. Momentos depois, a jovem aparece desabafando com Beto (Pedro Novaes) e conta sobre a dívida da avó. A conversa será ouvida por Raimundo (Danton Mello), que repassará a fofoca a Juliano.

Garota do Momento Beatriz (Duda Santos) recusa receber a quantia de 200 mil cruzeiros das mãos de Juliano (Fabio Assunção) (Léo Rosario/TV Globo)

Novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.