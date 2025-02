Garota do Momento: Bia bate em Flora depois desta afronta de Ronaldo

Bia (Maisa) bate em Flora (Bella Piero) no capítulo de Garota do Momento previsto para 13 de fevereiro, após ser provocada por Ronaldo (João Vitor Silva), que questiona se a filha de Juliano (Fabio Assunção) vai deixar a nova personagem da novela das seis tomar o seu lugar na mansão dos Alencar. O vilão ainda vai reconquistar Clarice (Carol Castro) em breve .

Decidida, a garota vai até a casa do pai para tirar satisfação com a falsa irmã, mas tudo piora quando ela encontra a personagem de Bella Piero usando um de seus maiôs na piscina. Cheia de raiva, Bia ataca a golpista e quase consegue afogá-la. Antes disso, a personagem de Maisa manda a rival tirar a peça de roupa.

Garota do Momento Flora (Bella Piero) apanha de Bia (Maisa) após a provocação de Ronaldo (Joao Vitor Silva) (Beatriz Damy/TV Globo)

O fim da briga

Maristela (Lilia Cabral) é quem consegue apartar a briga entre Bia e Flora. A vilã de Garota do Momento escuta os gritos vindo da piscina e corre para saber do que se trata, ao ver as netas aos tapas ela chama a empregada para ajudar a separar as duas. O fim deste embate acaba no capítulo de 15 de fevereiro, quando Flora acaba no hospital, após chantagear Juliano .

A novela substituta

Garota do Momento está prevista para acabar em 27 de junho, após ser instigada em mais 18 capítulos devido a boa audiência. Após o seu último capítulo, a TV Globo coloca no ar Êta Mundo Melhor!, continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco em 2016.

Êta Mundo Bom! 2 Ator Sergio Guizé pode viver as aventuras de Candinho mais uma vez na TV Globo (João Cotta/TV Globo)

