Galvão Bueno retorna à Band após 45 anos e comandará novo programa esportivo

Após mais de quatro décadas, Galvão Bueno está de volta à Band. O narrador assinou contrato com a emissora e comandará um novo programa esportivo, que será exibido nas noites de segunda-feira. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13) e confirmada pela Band.

O retorno do veterano à televisão aberta promete trazer um formato semelhante ao Bem, Amigos!, atração que apresentou no SporTV por quase duas décadas. O programa terá debates sobre futebol e entrevistas com grandes nomes do esporte, seguindo o estilo que consagrou o apresentador ao longo dos anos.

A volta à antiga casa reforça a relevância de um dos profissionais mais icônicos da narração esportiva no Brasil. Sua trajetória na Band começou no fim dos anos 1970, quando narrava corridas de Fórmula 1. Desde então, sua voz se tornou um marco nas transmissões esportivas.

Participações especiais e outros projetos

Além do novo programa, a expectativa é que alguns parceiros de longa data do comunicador estejam presentes na atração. Nomes como Mauro Naves, Walter Casagrande e Paulo Roberto Falcão devem marcar presença, trazendo suas análises e experiências ao debate esportivo. O técnico Vanderlei Luxemburgo também poderá fazer aparições.

Mesmo com o retorno à TV aberta, ele seguirá narrando partidas do Campeonato Brasileiro no Amazon Prime Video, plataforma com a qual tem contrato por três anos. Essa parceria permite que o público continue acompanhando suas icônicas narrações enquanto ele se dedica ao novo projeto na Band.

