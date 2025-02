Êta Mundo Bom! 2: Débora Nascimento recusa reviver Filó em 2025

Débora Nascimento recusou reviver a personagem Filó na continuação da novela Êta Mundo Bom!, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, prevista para estrear em junho deste ano. Mas, Bianca Bin volta como Maria na novela das seis .

ANÚNCIO

Leia também:

A recusa de Débora mexe em detalhes da novela substituta de Garota de Mim, onde a atriz iria interpretar Clarice, mas foi trocada por Carol Castro por não entrar em acordo de datas e valores de cachê com a TV Globo. Este teria sido o mesmo motivo para ela não retornar em Êta Mundo Melhor!, título reservado pela emissora para a novela de Walcyr.

Êta Mundo Bom! Candinho (Sergio Guizé) cita apenas o nome de Filó (Debora Nascimento) nos primeiros capítulos de Êta Mundo Melhor! para explicar o seu "sumiço" na continuação da novela de 2016 (Artur Meninea/TV Globo)

Filó desaparece?

Sem Débora Nascimento no elenco, Walcyr Carrasco e Mauro Wilson decidiram que o par romântico de Candinho (Sergio Guizé) em 2016 será apenas citado nos primeiros capítulos da continuação da novela das seis, sem qualquer aparição.

Novos personagens

Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento na faixa das seis, reúne um time de novos personagens, que vão somar aos papéis conhecidos desde 2016, quando a novela foi ao ar.

Leia também:

Êta Mundo Bom! (João Cotta/TV Globo)

Luis Miranda vive o Professor Asdrúbal, substituto de Pancrácio (Marco Nanini) e novo mentor de Candinho. Além dele, Heloísa Périssé, Larissa Manoela, Isaac Amendoim, Castorine, Tony Tornado, Nívea Maria e Fabio de Luca, do Porta dos Fundos, estão confirmados.

A história principal da novela ‘Êta Mundo Bom! 2′

O protagonista da novela interpretado pelo ator Sergio Guizé está de volta em 2025, alguns anos após o fim da história original, de 2016. Na trama, ele procura ajuda para encontrar seu filho desaparecido, chamado Amadeu. O que ele não imagina é que o menino está perto, sendo criado num orfanato.

Após a morte de Anastácia, sua mãe, e o fim do casamento com Filó (Débora Nascimento), Candinho aparece mais solitário em ‘Êta Mundo Melhor!’ título reservado pela TV Globo. Até o momento, existe uma possibilidade do personagem viver um romance com Dita (Jeniffer Nascimento), que vira uma estrela da rádio.

ANÚNCIO

Algumas surpresas também estão previstas na continuação da novela escrita por Walcyr Carrasco, como o retorno de Ernesto, que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016.