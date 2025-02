“Ele está preso a ela”: Brad Pitt sinaliza à Angelina Jolie que que ele não a esqueceu

Brad Pitt, aos 61 anos, surpreendeu com uma nova imagem promocional do seu filme F1, onde revelou o torso nu e, sem querer, acendeu o debate. Não foi seu físico que chamou a atenção dos fãs, mas sim as tatuagens que ele ainda possui em homenagem à ex-mulher, Angelina Jolie. Apesar do tempestuoso divórcio e das batalhas legais em que se envolveram, alguns fãs acreditam que Pitt ainda não a esqueceu.

A tatuagem que o entregou

Na imagem, Pitt aparece relaxado em um sofá amarelo, vestindo calças claras e revelando seu extenso repertório de tatuagens.

Entre eles, dois se destacam em particular: a letra “A” no pulso e a data de nascimento de Jolie no abdômen, escrita em Khmer, língua oficial do Camboja, país onde nasceu seu filho Maddox. Essas marcas, que na época eram um símbolo de amor, agora são percebidas como um sinal de que o ator ainda está apegado ao passado.

Nas redes sociais, os comentários foram imediatos. “Supere isso, Brad”, “Isso é um pouco tóxico da parte dele.” “Não consigo imaginar Angelina se sentindo lisonjeada.” “Brad é uma pessoa tóxica que se apega a Jolie”, foram algumas das reações que viralizaram nas redes sociais. Enquanto alguns consideram que essas tatuagens são apenas parte de sua história e não significam nada hoje, outros acreditam que Pitt não conseguiu abandonar completamente seu relacionamento com a atriz Malévola.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Um divórcio cheio de drama

A separação de Brad Pitt e Angelina Jolie tem sido uma das mais notórias e polêmicas de Hollywood. Desde que Jolie pediu o divórcio em 2016, os ex-maridos estão envolvidos em uma dura batalha legal pela custódia dos seis filhos e pela propriedade do vinhedo Château Miraval. Além disso, as alegações de abuso emocional e físico por parte de Pitt mancharam sua imagem pública, fazendo com que alguns de seus filhos decidissem eliminar o sobrenome “Pitt” de seus nomes.

O ator, por sua vez, tem trabalhado na sua reabilitação pessoal, admitindo em entrevistas anteriores que o divórcio o levou a repensar a sua vida e a abandonar o álcool. No entanto, as tatuagens que ele ainda possui fazem com que muitos questionem se ele realmente virou a página.

Memória ou sinal de obsessão?

Brad Pitt Brad Pitt (Photo by Monica Schipper/Getty Images FOR PARAMOUNT PICTURES)

Não é a primeira vez que uma celebridade guarda tatuagens de um relacionamento passado. Porém, a polêmica com Pitt está no contexto: uma separação envolta em acusações, uma ex-mulher que tudo fez para se distanciar dele e um público que não esquece os acontecimentos que levaram ao fim do casamento.

Enquanto Pitt aproveita seu relacionamento com Ines de Ramon e se prepara para a estreia da F1 em junho de 2025, os fãs continuam a debater se sua decisão de manter as tatuagens de Jolie é um sinal de respeito por sua história ou um sinal de que ele ainda não a superou. O que é inegável é que, intencional ou não, esse pequeno detalhe reviveu o eterno drama de Brangelina, deixando claro que, para o público, sua história ainda não acabou.