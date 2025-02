Eduardo Costa rebate declaração de Zé Felipe durante o Sabadou com Virginia: “Infeliz”

No programa desta quinta-feira (13), Léo Dias falou sobre um possível desentendimento entre Zé Felipe e o cantor Eduardo Costa.

Em sua participação no programa Sabadou com Virginia, João Guilherme perguntou ao irmão quem ele considerava o amigo mais chato do pai deles, o cantor Leonardo. Zé Felipe imediatamente citou Eduardo Costa, que quando fazia uso de anabolizantes tinha alterações no humor e consequentemente ficava muito chato.

Eduardo Costa não gostou do comentário e ainda afirmou que não é amigo próximo de Leonardo e sua família. O cantor ainda completou: “Ele foi infeliz na fala! Não tinha o que falar, falou de mim.”

Os apresentadores Cariúcha e Gabriel Cartolano ainda estranharam, pois Leonardo e Eduardo Costa fizeram o projeto Cabaré juntos e pareciam ser “bem chegados”.

Veja um trecho do programa!

Léo Dias se manifesta sobre pedido de prisão de Eduardo Costa: “Se o juiz mandou, tem que cumprir!”

Vale lembrar que na edição do dia 05, os apresentadores falaram sobre o pedido de prisão do Ministério Público que veio após o cantor Eduardo Costa não cumprir “pena” de trabalho comunitário. Léo Dias aproveitou para falar que também já teve algumas condenações e a justiça oferece muitas alternativas para cumprimento de pena, até mesmo a opção de voltar a estudar.

O apresentador reforçou ainda que com certeza o artista não deve ter “se dado ao trabalho de comparecer à vara para assinar presença”. E completou: “se o juiz mandou, tem que fazer!”

O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a substituição da pena de Eduardo Costa, condenado por ofender à apresentadora Fernanda Lima em suas redes sociais. O pedido do órgão é que a pena, originalmente restritiva de direitos, seja convertida em privativa de liberdade, provocando a prisão do artista.