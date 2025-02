Cissa Guimarães manda recado emocionante à Lexa após morte da filha: “Só quem vive, ou já viveu, consegue dimensionar”

Na última terça-feira, dia 11 de fevereiro, a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, de 67 anos, foi às lágrimas ao mandar uma mensagem especial para a cantora Lexa, 29.

No começo da semana, a artista contou nas redes sociais que Sofia, sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, nasceu em um parto prematuro extremo no dia 2 de fevereiro, mas faleceu três dias depois, no dia 5.

Lexa estava internada em um hospital em São Paulo desde janeiro, diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp.

No programa Sem Censura, da TV Brasil, Cissa, que também já perdeu um filho, Rafael Mascarenhas, aos 18 anos, atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mandou uma forte mensagem à cantora.

“Eu quero aproveitar esse momento muito delicado para mandar um beijo para minha querida Lexa. Ela contou ontem que a Sofia, filhinha dela, fez a passagem na semana passada”, começou a apresentadora.

“Lexa, meu amor, essa dor só quem vive, ou já viveu, consegue dimensionar. Por isso, eu quero te dizer que tenho certeza de que você ganhou um anjinho lá em cima para te proteger, torcer por você e vibrar pela sua felicidade”, continuou.

“Em honra da sua filha, você tem que viver feliz. E a gente está aqui mandando muita energia positiva para você seguir em frente”. Cissa também elogiou a Unidos da Tijuca, escola que Lexa é Rainha de Bateria que, em respeito à cantora, decidiu não colocar outra pessoa no posto.

“Eu aproveito aqui para elogiar a todos da Unidos da Tijuca, que, em uma atitude cheia de empatia, comovente, decidiu não ocupar o posto de rainha de bateria desse carnaval [...] Carnaval é festa, é alegria, mas também pode ensinar muito sobre empatia e solidariedade”, disse Cissa.

