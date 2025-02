A aguardada produção Capitão América: Admirável Mundo Novo chegou aos cinemas nesta quinta-feira (13) e já deixou sua marca no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, durante o clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca.

A partida, realizada na última quarta-feira (12), surpreendeu o público com uma ação promocional inusitada: os mascotes do Flamengo entraram em campo carregando o icônico escudo do Capitão América e a luva do Hulk Vermelho, um dos personagens mais aguardados no novo longa da Marvel Studios. Além disso, os capitães das equipes, Gerson Santos, pelo Flamengo, e Marlon Freitas, pelo Botafogo, usaram braçadeiras personalizadas inspiradas no filme.

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' invade o Maracanã em clássico Flamengo X Botafogo (Reprodução)

Durante o evento, os telões do estádio exibiram cenas e informações sobre a nova aventura do herói vivido por Anthony Mackie. O Flamengo venceu o jogo por 1 a 0, mas a ação da Marvel foi o grande destaque fora das quatro linhas.

A campanha no Maracanã faz parte de uma série de iniciativas que a Marvel Studios tem promovido no Brasil para divulgar o novo filme, em uma continuidade no Universo Cinematográfico da Marvel com novas alianças, ameaças e a estreia do temido Hulk Vermelho nas telonas.

Trailer oficial

‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’ chegou aos cinemas nesta quinta-feira (13), trazendo Sam Wilson (Anthony Mackie) com o manto de Capitão América. Após cruzar o caminho do recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross (Harrison Ford), descobre uma conspiração global capaz de comprometer alianças.

