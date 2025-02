Bruna Gonçalves explica motivo pelo qual Zuri, sua filha com Ludmilla, não terá padrinhos: “Ela vai escolher”

Nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a influenciadora e dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, usou seu perfil no Instagram para contar que Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla, 29, não terá padrinhos.

Em uma caixinha de perguntas, a influenciadora foi questionada por um internauta se ela e a companheira já haviam decidido quem seriam os padrinhos da bebê.

A influenciadora então falou sobre a decisão que, de acordo com ela, foi tomada em conjunto com a cantora antes mesmo que ela engravidasse. “Não, gente, a Zuri não vai ter padrinho e nem madrinha. A gente não vai escolher”, disse.

“Quem vai escolher vai ser ela, quando crescer, a pessoa que ela mais se identificar, ela vai escolher como padrinho e madrinha. A gente decidiu agir assim desde antes da gente engravidar, já tínhamos esse pensamento”, completou.

As duas, que estão juntas desde 2018 e casadas desde 2019, escolheram o método ROPA (Recepção de Oócito da Parceira) para engravidar. O casal anunciou a gestação durante um show da turnê ‘Numanice 3’, em São Paulo, no dia 9 de novembro de 2024. O anúncio foi feito no palco do evento.

No dia 17 de janeiro, Ludmilla foi a convidada especial escolhida para agitar a segunda festa do Big Brother Brasil 25. Durante o show da cantora, Brunna Gonçalves esteve presente na celebração e junto da amada revelou o nome da primeira filha do casal: Zuri.

Conforme publicado pela Quem, a escolha do casal foi confirmada pela equipe da artista, que aproveitou para explicar um pouco mais sobre a origem do nome.

Com origem africana, Zuri vem do idioma suaíli, “amplamente falado na região da África Oriental”. O nome, que também pode ser utilizado para meninos, mas que é mais visto em meninas, tem como significado “bela” ou “bonita”.