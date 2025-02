Atenção, fãs da Disney! A aguardada versão live-action de Branca de Neve está chegando, e um novo pôster acabou de ser divulgado, revelando detalhes que já estão dando o que falar. O filme, estrelado por Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor) e Gal Gadot (Mulher-Maravilha), promete uma releitura musical cheia de emoção e magia. A estreia está marcada para 20 de março de 2025, então anote essa data!

O que o novo pôster revela?

A imagem mais recente do filme deixa claro que podemos esperar um embate histórico entre Branca de Neve e a Rainha Má. O pôster contrasta a pureza e esperança da jovem princesa com a escuridão ameaçadora de sua madrasta, interpretada por Gal Gadot. A batalha entre o bem e o mal nunca esteve tão evidente!

Confira a imagem:

‘Branca de Neve’: Novo pôster revela grande spoiler do live-action – o que esperar? (Reprodução/Disney)

Nostalgia com um toque moderno

Sob a direção de Marc Webb (O Espetacular Homem-Aranha) e produção de Marc Platt (Wicked), Branca de Neve promete trazer uma mistura emocionante de nostalgia e inovação. Além disso, o filme contará com novas canções compostas por Benj Pasek e Justin Paul (O Rei do Show), incluindo a balada Waiting on a Wish, apresentada no trailer oficial.

Leia mais:

Branca de Neve repaginada

Rachel Zegler assume o papel da princesa com um toque diferente das versões anteriores. Se por um lado ela mantém sua doçura e coragem, por outro, parece mais determinada e menos ingênua. E sim, os amados anões, como Dengoso, Mestre e Dunga, estarão lá para equilibrar essa história clássica com aquele toque divertido que todo mundo ama.

Vale a pena esperar?

Com uma produção prometendo grandiosidade, um bom visual e um elenco de peso, Branca de Neve tem tudo para ser um dos grandes destaques do cinema esse ano. Agora é segurar a ansiedade e marcar no calendário: 20 de março de 2025!

Assista ao trailer: