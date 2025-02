Ator Paulo Betti revive momentos marcantes de Tieta no Encontro: ‘Foi uma das novelas mais vistas’

O programa Encontro desta quinta-feira (13) trouxe nostalgia e emoção ao público ao receber o ator Paulo Betti para relembrar sua trajetória na novela Tieta, um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. Durante a entrevista, ele compartilhou bastidores da trama e falou sobre a importância da produção para sua carreira.

Durante o bate-papo, o ator revelou curiosidades sobre sua participação na novela e o impacto que a trama teve no público. “Foi uma experiência transformadora. O elenco era incrível, e a história, envolvente”, comentou. Ele também destacou a parceria com colegas de cena e como o enredo abordou temas ainda relevantes nos dias de hoje.

Paulo também comentou sobre o momento ter sido muito marcante, pois a novela se passou junto com as eleições de 1989, gerando muitas discussões e divergências de opiniões nos bastidores.

Veja um trecho do programa!

Público vibra com retorno de Caio e Joyce, de História de Amor, em bate-papo com Patrícia Poeta: “Marcaram minha infância”

Na edição da última terça-feira (11), o programa Encontro, da Rede Globo, trouxe uma conversa nostálgica sobre a novela História de Amor. Os convidados Angelo Paes Leme e Carla Marins relembraram momentos marcantes da trama, destacando a repercussão do casal Caio e Joyce, que conquistou o público na década de 1990.

Os atores dividiram com a apresentadora Patrícia Poeta algumas memórias dos bastidores e comentaram o impacto duradouro do folhetim na teledramaturgia brasileira. “É incrível ver como essa história ainda toca as pessoas. Recebo mensagens até hoje sobre o Caio”, revelou Angelo.

Já Carla reforçou como a novela ajudou a construir sua trajetória. “Foi um trabalho muito especial, um divisor de águas na minha carreira”, afirmou a atriz.

